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На заседании Оперштаба обсуждали кишинёвский случай гепатита неясной этиологии

На заседании Оперштаба обсуждали кишинёвский случай гепатита неясной этиологии

На прошлой неделе Минздрав Молдовы сообщил, что в Кишинёве у ребёнка зарегистрирован случай тяжёлого острого гепатита. Маленький пациент находится в инфекционной больнице молдавской столицы. Тесты на известные медицине виды аналогичного заболевания оказались отрицательными. По мнению специалистов, это может свидетельствовать о новом виде гепатита.

«У ребёнка обнаружили симптомы острого вирусного гепатита. На сегодняшний день все страны пытаются собрать как можно больше информации об этом заболевании. Как только будет установлена его этиология, можно будет давать рекомендации, касающиеся профилактических мер и лечения», – цитирует Наталью Берил пресс-центр МВД ПМР.

По данным ВОЗ, на данный момент по всему миру зарегистрировано порядка 400 случаев тяжёлого острого гепатита неустановленной этиологии. Как отметила Главный врач Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, болеют острым гепатитом неясного генеза чаще дети от месяца до 16 лет. Медики наблюдают у них пожелтение лица и склер, потемнение мочи, а также симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. На сегодняшний день возбудитель не выявлен. Собираются дополнительные данные и проводятся различные исследования.

«В Приднестровье ни одного случая «нового гепатита» пока зарегистрировано не было. Тем не менее обращаемся к родителям: внимательно следите за самочувствием детей и не забывайте о гигиене. А при первых симптомах заболевания обращайтесь к врачам!» – резюмировала Наталья Берил.

  • Сегодня, 08:39
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