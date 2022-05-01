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Депутат Европарламента: Молдова сможет вступить в ЕС, только решив приднестровскую проблему

Депутат Европарламента: Молдова сможет вступить в ЕС, только решив приднестровскую проблему

Молдова сможет присоединиться к Европейскому союзу только тогда, когда найдет решение приднестровской проблемы. Об этом заявил депутат Европарламента Зигфрид Мурешан.

"Процесс интеграции состоит из нескольких этапов, и завершение интеграции, момент, когда Молдова присоединится политически и институционально, будет возможен только тогда, когда будет найдено решение приднестровской ситуации. Тот факт, что по приднестровскому вопросу еще предстоит проделать работу, не должен мешать работать над другими вопросами, чтобы стать государством-членом ЕС», — сказал депутат Европарламента в эфире передачи на телеканале ProTV, сообщает point.md ссылаясь на replicamedia.md

Европейская перспектива открывает новые возможности как для Молдовы, так и для Приднестровского региона, отметил депутат Европарламента.

«Чем выше уровень развития общества, тем шире экономические и социальные обмены и тем лучше удовлетворяются потребности людей. ЕС предлагает возможность, чтобы в границах Молдовы, между Кишиневом и Тирасполем, соблюдая суверенитет, территориальную целостность, граждане обоих берегов Днестра чувствовали, что их права уважаются, и чувствовали, что направление Молдовы – это направление, которое их удовлетворяет, служит их интересам с материальной точки зрения, а также с точки зрения индивидуального развития», – заявил чиновник.

point.md
  • Сегодня, 08:42
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