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В Молдове пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд»

В Молдове пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд»

В Молдове с 13 по 19 июня пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд». Объявление о проведении фестиваля опубликовал организатор мероприятия Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества GenderDoc-M.

«После двух онлайн-выпусков мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими друзьями, сторонниками и партнерами. Moldova Pride 2022 и ежегодная социальная кампания пройдут с 13 по 19 июня и традиционно завершатся Маршем солидарности», — говорится в сообщении организаторов, пишет newsmaker.md.

Фестиваль завершится традиционным Маршем солидарности.

Фестиваль сообщества ЛГБТ+ в Молдове «Молдова Прайд» проводят ежегодно для повышения видимости сообщества ЛГБТ+.

В 2020 и 2021 году из-за эпидемии коронавируса фестиваль «Молдова Прайд» проводили в онлайн-формате.
newsmaker.md
  • Сегодня, 08:45
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