В Молдове с 13 по 19 июня пройдет фестиваль ЛГБТ-сообщества «Молдова Прайд». Объявление о проведении фестиваля опубликовал организатор мероприятия Центр защиты прав ЛГБТ-сообщества GenderDoc-M.
«После двух онлайн-выпусков мы с нетерпением ждем встречи со всеми нашими друзьями, сторонниками и партнерами. Moldova Pride 2022 и ежегодная социальная кампания пройдут с 13 по 19 июня и традиционно завершатся Маршем солидарности», — говорится в сообщении организаторов, пишет newsmaker.md.
Фестиваль завершится традиционным Маршем солидарности.
Фестиваль сообщества ЛГБТ+ в Молдове «Молдова Прайд» проводят ежегодно для повышения видимости сообщества ЛГБТ+.
В 2020 и 2021 году из-за эпидемии коронавируса фестиваль «Молдова Прайд» проводили в онлайн-формате. newsmaker.md