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Банк России изменил лимиты на переводы физлицами средств за рубеж

Банк России изменил лимиты на переводы физлицами средств за рубеж

Банк России в рамках постепенного смягчения мер валютного контроля существенно увеличил лимиты на переводы средств за рубеж для физлиц. Регулятор разрешил работающим в России нерезидентам переводить суммы в размере зарплаты.

Как говорится в сообщении ЦБ, резиденты РФ и нерезиденты из дружественных стран в течение календарного месяца смогут перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом не более $ 50 тысяч (или эквивалент в другой иностранной валюте). Таким образом, этот лимит был повышен в пять раз — ранее он не мог превышать $ 10 тысяч в месяц, передает eadaily.com.

Вместе с тем, через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $ 5 тысяч (или эквивалент в другой валюте), отмечает ЦБ.

Физлица — нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета.

Такое же право получили и нерезиденты из недружественных стран, работающие в России по договорам. До этого нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $ 10 тысяч со счета и до $ 5 тысяч без открытия счета.

При этом ЦБ сохранил запрет на переводы средств за границу для физлиц, не работающих в России, из поддерживающих санкции стран, а также для юрлиц из этих государств. Кроме того, продолжают действовать ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из недружественных стран со счетов российских брокеров.

Следует отметить, что ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
eadaily.com

  • Сегодня, 08:57
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