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Спикер парламента Молдовы предложил обсудить возможность выхода из СНГ

Спикер парламента Молдовы предложил обсудить возможность выхода из СНГ

Молдавским властям необходимо обсудить плюсы и минусы членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ), заявил спикер парламента Молдовы Игорь Гросу. По итогам политической дискуссии необходимо решить, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, сказал господин Гросу. Спикер молдавского парламента напомнил, что на данный момент около 70% всех товаров Молдавия поставляет в Евросоюз, передает kommersant.ru.

«Продолжим ли быть частью этой организации или нет, я думаю, что здесь нам нужно провести политическую дискуссию»,— заявил Игорь Гросу в эфире радиостанции «Молдова» (цитата по «РИА Новости»). «Это то, что мы должны сделать после того, как все успокоится и война (российская специальная военная операция на Украине.— "Ъ") закончится, и принять решение, потому что мы должны очень тщательно рассчитать, каковы плюсы и минусы»,— заявил Игорь Гросу. Он отметил, что участвовать в мероприятиях, проходящих в рамках СНГ, Молдавии сложно даже в вопросе перемещения.

СНГ — международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав Союза ССР. Действительными членами СНГ являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В 2009 году СНГ покинула Грузия. Спорным является статус Украины в организации, поскольку Киев не подписал устав СНГ. С 2014 года Украина начала процесс прекращении участия в СНГ. Официальное уведомление о выходе из организации Киев пока не направлял.
kommersant.ru
  • Вчера, 19:42
  • DTV
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