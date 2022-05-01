В рамках Координационного совета были рассмотрены обращения граждан в адрес Правительства. Одно из них смогла прокомментировать лично заявитель. Напомним, с недавнего времени в Правительстве появилась практика приглашать граждан лично, чтобы рассказать о своей проблеме. Сегодня на связи с Премьером – Ирина. Жительница столицы – мать тройняшек. Один из детей страдает редким заболеванием.
«Оно заключается в несостоятельности мышц. И по мере роста ребенка заболевание прогрессирует. Сейчас четвертая степень кифоскалиоза – это искривление практически в 90 градусов. Мальчику всего шесть лет и без лечения прогнозы нехорошие. Огромное спасибо, что по линии Минздрава нам было выделено финансирование на лечение», - цитирует Ирину пресс-служба Правительства.
В начале июня женщина со своим сыном должна быть в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии. Однако из-за сложной логистики перелет туда стоит дорого – порядка 750 евро в одну сторону. Для семьи Ирины деньги эти неподъемные, учитывая, что большую часть времени женщина ухаживает за сыном. Не так давно Ирина получила материальную помощь от столичной госадминистрации, однако этих средств не достаточно.
Выслушав вопрос Глава Правительства принял решение оказать семье помощь в проезде к месту лечения в ближайшее время.
К слову, по поручению Правительства Минздрав разработал поправки к бюджету на этот год. Предполагается, что государство будет оплачивать дорожные расходы для пациентов, проходящих лечение за рубежом. Как рассказала профильный министр, если речь идет о лечении за пределами республики ребенка, то здесь предусмотрена оплата проезда для него и одного из сопровождающих родителей. До конца года предполагается выделить на эту статью чуть больше 300 тысяч рублей.
«Крайне важный вопрос. И важно, что на основании обращения граждан удалось выработать предложения по решению этого вопроса. Уверен, что Верховный Совет примет положительное решение по этому предложению Правительства, и оно заработает в ближайшее время», - выразил мнение Александр Мартынов.
Еще один блок медицинских вопросов касался помощи в приобретении лекарств для больных диабетом. С таким вопросом обратилась жительница Ближнего Хутора, которая ежемесячно из своей пенсии тратит на лекарства от сахарного диабета порядка 400 рублей. По словам пенсионерки, много средств уходит и на продукты для специальной диеты.
Напомним, сейчас Минздрав работает над расширением программы госгарантий бесплатной медицинской помощи. Особняком в ней стоит вопрос выдачи медикаментов на бесплатной основе. Продолжается работа ведомства и над специальной госпрограммой, посвященной лечению от этого заболевания.
«Кроме того, мы работаем и над перечнем заболеваний, при котором пациенты также будут обеспечиваться лекарственными препаратами бесплатно. Сахарный диабет и до настоящего времени находится в рамках программы госгарантий. Пациенты обеспечиваются бесплатно инсулинами, которые есть в наличии, и обеспечиваются бесплатно сахароснижающими лекарственными препаратами. Не все пациенты, конечно, согласны принимать тот или иной лекарственный препарат в таблетках, потому что есть лучше и дороже лекарственные препараты. Мы сейчас работаем с главным штатным эндокринологом и в этом направлении», - рассказала Кристина Албул и дополнила, что к этой работе также подключены и общественные организации.
«Жду от Министерства здравоохранения сравнительного анализа с другими странами, чтобы мы с одной стороны как-то сильно не выбивались, потому что денег не так много в бюджете, но мы должны выдерживать стандарты медицинской помощи такие как есть в странах СНГ, странах Евразийского союза. Следовать хотя бы минимальным лучшим практикам других стран по поддержке отдельных категорий населения, особенно пенсионеров. Вы видите, это обращение ни первое и не второе, и как бы ни было сложно, оставлять граждан вот в таком положении непростом совершенно непозволительно», - подытожил Председатель Правительства.
В рамках обращений граждан затронули и вопрос открытия социальных магазинов и столовых. Примером стало обращение пенсионерки из города Рыбница, которая к ближайшему магазину вынуждена идти очень долго – ведь в ее районе уже давно его нет. Магазин закрылся в конце прошло года. Еще одна проблема отсутствие в этом районе города и социального маршрута.
«Спасибо, что обратили на этот вопрос внимание, - отметил депутат Верховного Совета Вадим Кравчук, являющийся депутатом по данному округу. – Это один из районов города, который не обеспечен социальным проездом. У нас ходит социальный автобус, но в этот район по каким-то причинам он не заезжает. Это тоже вопрос, который должен решаться на уровне местной власти, но он тоже никак не решается».
Глава Правительства поручил проработать вопрос, кроме того обратят внимание и в целом на открытие в республике социальных магазинов и социальных столовых. В течение месяца предложения проработают.