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МИД РФ сообщил, что обстановка в Приднестровье на данный момент стабильная

МИД РФ сообщил, что обстановка в Приднестровье на данный момент стабильная

Замглавы ведомства Андрей Руденко сообщил, что переговоры по приднестровской проблематике в формате "5+2" зашли в тупик, намеченная на май встреча вряд ли состоится.

Ситуация в Приднестровье стабильная, дальнейшее зависит от многих факторов, в том числе от Украины. Об этом во вторник заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В настоящий момент ситуация стабильная. Что будет дальше, будет зависеть от многих факторов, в том числе и от Украины", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По просьбе агентства замглавы МИД РФ прокомментировал также ход переговоров по приднестровской проблематике в формате "5+2", в который входят Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС. "Переговорный процесс зашел в тупик, насколько нам известно, встреча в мае вряд ли состоится", - сообщил Руденко.
  • Вчера, 19:53
  • DTV
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