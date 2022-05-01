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В Молдове могут повысить тариф на электроэнергию

В Молдове могут повысить тариф на электроэнергию

Крупнейший поставщик электроэнергии в Молдове Premier Energy сообщил 17 мая, что изучает возможность корректировки тарифа в связи с ростом стоимости электроэнергии, поставляемой в мае МолдГРЭС и украинской компанией «Укргидроэнерго».

Premier Energy подписал с Energocom дополнительный контракт, который обеспечит 30% необходимых поставок электроэнергии, покупаемой у украинской компании «Укргидроэнерго», сообщает newsmaker.md .

Как сообщили в Premier Energy, учитывая, что в мае компании придется 70% электроэнергии, поставляемой МолдГРЭС, покупать по цене $60 за МВт, а 30% электроэнергии — по цене $84,74 за МВт, компания изучает возможность корректировки тарифа.

Напомним, согласно решению комиссии по ЧС, если стоимость закупки электроэнергии на оптовом рынке более чем на 5% превысит прежнюю цену, поставщики вправе обратиться в Национальное агентство регулирования в энергетике и требовать повысить тариф.

В конце апреля Energocom заключила договор с «Молдавской ГРЭС» о поставке электроэнергии в мае по цене $59,5 за Мвт·ч. В мае Молдова будет покупать 70% электроэнергии у МолдГРЭС и 30% — у украинской компании.

  • Вчера, 20:01
  • DTV
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