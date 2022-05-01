Оперативный штаб принял решение разрешить проведение торжественных мероприятий в детских садах Приднестровья. Только необходимо обязательно согласовать это с учредителями – Государственными администрациями городов и районов республики.
Оперштаб не возражает, чтобы на праздниках в дошкольных учреждениях присутствовали родители воспитанников, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Будут ли разрешены последние звонки и выпускные вечера в образовательных учреждениях республики, и если торжества разрешат, то в какой форме они будут проходить, решат на заседании Оперштаба в понедельник, 23 мая. Министерству просвещения ПМР поручено предоставить предложения о формате проведения этих мероприятий.