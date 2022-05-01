4 мая 2022 года бригадой скорой помощи в больницу доставлена семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей. 9 мая госпитализированы еще два жителя нашего города с предполагаемым диагнозом: отравление продуктами горения природного газа.
По предварительным выводам все пострадали из-за нарушений правил эксплуатации проточного бездымоходного газового водонагревателя, в быту называемого газовой колонкой. Уже не раз специалистами указывалось, что это прибор кратковременного использования. Тем не менее, статистика постоянно пополняется случаями отравления продуктами горения из-за неправильной эксплуатации колонок и других газовых приборов, сообщается на сайте Госадминистрации города Бендеры.
Газ - удобный вид топлива, но при этом мы забываем, что при халатном обращении он может стать причиной взрыва, пожара, тяжелых отравлений и гибели людей.
Несоблюдение элементарных правил только в прошедшем - 2021 году привело к 9 происшествиям, связанным с отравлением продуктами горения в нашем городе, в больницу были доставлены 24 человека, 7 из которых – дети. Погибло 2 человека.
Только соблюдение правил пользования газовыми приборами делает газ безопасным видом топлива и надежным помощником в быту.
Помните: Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с зажженными горелками, а также использовать горелки газовой плиты и духового шкафа для обогрева помещений.
Используя бездымоходную газовую колонку, строго выполняйте инструкцию по эксплуатации и требования специалистов газового хозяйства. Не забывайте, что этот прибор рассчитан на кратковременную работу в пределах 25-30 минут, с повторным включением не ранее чем, через 20 минут, и это при условии обеспечения устройством принудительной вентиляции, установленном в окне помещения, и при функционирующем вентиляционном канале.
Кроме того: - нельзя оставлять колонку с зажженной горелкой без постоянного надзора, а также оставлять открытым газовый кран при незажженной газовой горелке; - нельзя допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста или лиц, не знакомых с правилами пользования приборами, а также спать в помещении, где установлено газовое оборудование; - запрещено самостоятельно производить ремонт и перестановку газового оборудования.
Отдел по делам ГОиЧС города Бендеры напоминает, что соблюдение этих несложных правил поможет избежать отравлений угарным газом, сберечь здоровье и жизнь себе и своим близким!
Помните!
Газ безопасен только при соблюдении правил пользования в быту!
Пренебрежение правилами пользования газовыми приборами может привести к тяжелым последствиям! Соблюдая правила пользования газовыми приборами, вы оградите себя и близких вам людей от несчастных случаев.