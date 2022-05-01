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Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье на 12%.

Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье на 12%.

Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье на двенадцать процентов. Годом ранее рост цен на продовольствие за январь-апрель составлял шесть процентов.

Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 мая 2022 года, сообщает NewsPMR.Com

Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.

Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:

Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.47 руб.
Говядина бескостная – 91.62 руб.
Свинина (кроме бескостного мяса) – 81.83 руб.
Свинина бескостная – 81.78 руб.
Фарш мясной – 58.98 руб.
Пельмени – 48.39 руб.
Печень говяжья – 95.73 руб.
Куры потрошеные – 37.98 руб.
Окорочка куриные – 42.69 руб.
Сало – 72.46 руб.
Колбаса вареная – 101.18 руб.
Сосиски – 78.31 руб.
Сардельки – 78.40 руб.
Колбаса полукопченая – 130.21 руб.
Мясокопчености – 151.89 руб.
Колбаса сырокопченая – 252.27 руб.

Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Карп свежий – 73.60 руб.
Карась свежий – 42.24 руб.
Толстолобик свежий – 39.97 руб.
Салака – 24.12 руб.
Хек – 56.39 руб.
Скумбрия – 63.39 руб.
Сельдь замороженная – 35.34 руб.
Сельдь соленая – 46.45 руб.

Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта):
Масло сливочное фасованное, 200 г – 28.73 руб.
Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 16.60 руб.
Масло подсолнечное рафинированное, л – 41.24 руб.
Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.86 руб.
Маргарин фасованный, 200 г – 11.10 руб.
Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.64 руб.
Молоко цельное пастеризованное, л – 12.08 руб.
Кефир, 0,5 л – 6.09 руб.
Ряженка, 0,5 л – 8.85 руб.
Сметана, кг – 41.73 руб.
Сметана на рынке, кг – 58.42 руб.
Творог, кг – 51.67 руб.
Творог на рынке, кг – 64.21 руб.
Сыр твердый, кг – 133.40 руб.
Брынза на рынке, кг – 83.19 руб.

Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.47 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб.
Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.76 руб.

Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта):
Мука пшеничная – 12.17 руб.
Рис шлифованный, кг – 23.46 руб.
Крупа манная, кг – 15.29 руб.
Крупа гречневая, кг – 32.67 руб.
Крупа пшеничная, кг – 10.41 руб.
Крупа кукурузная, кг – 15.64 руб.
Крупа ячневая, кг – 10.27 руб.
Крупа перловая, кг – 11.52 руб.
Овсяные хлопья, кг – 28.92 руб.
Горох, кг – 13.91 руб.
Фасоль, кг – 32.95 руб.
Вермишель высшего сорта, кг – 17.64 руб.
Макаронные изделия высшего сорта, кг – 19.07 руб.

Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта):
Картофель урожая прошлого года, кг – 8.84 руб.
Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 12.27 руб.
Лук репчатый, кг – 9.90 руб.
Свёкла столовая, кг – 13.34 руб.
Морковь, кг – 11.01 руб.
Чеснок, кг – 62.12 руб.
Яблоки, кг – 7.30 руб.
Апельсины, кг – 22.79 руб.
Лимоны, кг – 22.12 руб.
Бананы, кг – 28.82 руб.
Сливы сушёные, кг – 51.69 руб.
Виноград сушёный (изюм), кг – 71.64 руб.

Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта):
Томат-паста, кг – 49.95 руб.
Сок томатный, л – 18.45 руб.
Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.92 руб.
Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.25 руб.
Соки фруктовые, л – 18.82 руб.
Яйца куриные, 10 шт – 20.81 руб.
Сахар-песок, кг –17.54 руб.
Шоколад, 100 г – 21.15 руб.
Мед пчелиный натуральный, кг – 81.97 руб.
Вода минеральная, 1,5 л – 8.25 руб.
Соль пищевая, кг – 14.42 руб.
Перец черный (молотый), 100 г – 26.98 руб.
Лист лавровый, 100 г – 28.14 руб.
Дрожжи хлебопекарные, кг – 59.24 руб.
Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.58 руб.
Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.67 руб.
Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 22.41 руб.

Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в апреле 2022 года подорожали на 4,38% по сравнению с предыдущим месяцем.
  • Сегодня, 09:41
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