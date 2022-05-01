Стоимость продовольственных товаров с начала года повысилась в Приднестровье на двенадцать процентов. Годом ранее рост цен на продовольствие за январь-апрель составлял шесть процентов.
Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики представила очередной отчет о средних ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 мая 2022 года, сообщает NewsPMR.Com
Стоимость продуктов питания рассчитывалась из соотношения средних цен на рынках и торговых сетях в трех крупнейших городах республики – Тирасполь, Бендеры и Рыбница.
Средние цены на продукты питания в Приднестровье по группам товаров:
Мясные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Говядина (кроме бескостного мяса) – 71.47 руб. Говядина бескостная – 91.62 руб. Свинина (кроме бескостного мяса) – 81.83 руб. Свинина бескостная – 81.78 руб. Фарш мясной – 58.98 руб. Пельмени – 48.39 руб. Печень говяжья – 95.73 руб. Куры потрошеные – 37.98 руб. Окорочка куриные – 42.69 руб. Сало – 72.46 руб. Колбаса вареная – 101.18 руб. Сосиски – 78.31 руб. Сардельки – 78.40 руб. Колбаса полукопченая – 130.21 руб. Мясокопчености – 151.89 руб. Колбаса сырокопченая – 252.27 руб.
Рыбные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Карп свежий – 73.60 руб. Карась свежий – 42.24 руб. Толстолобик свежий – 39.97 руб. Салака – 24.12 руб. Хек – 56.39 руб. Скумбрия – 63.39 руб. Сельдь замороженная – 35.34 руб. Сельдь соленая – 46.45 руб.
Молочные и кисломолочные продукты (рублей ПМР за килограмм, грамм или литр продукта): Масло сливочное фасованное, 200 г – 28.73 руб. Масло растительно-сливочное фасованное, 200 г – 16.60 руб. Масло подсолнечное рафинированное, л – 41.24 руб. Масло подсолнечное нерафинированное, л – 32.86 руб. Маргарин фасованный, 200 г – 11.10 руб. Молоко цельное разливное непастеризованное, л – 12.64 руб. Молоко цельное пастеризованное, л – 12.08 руб. Кефир, 0,5 л – 6.09 руб. Ряженка, 0,5 л – 8.85 руб. Сметана, кг – 41.73 руб. Сметана на рынке, кг – 58.42 руб. Творог, кг – 51.67 руб. Творог на рынке, кг – 64.21 руб. Сыр твердый, кг – 133.40 руб. Брынза на рынке, кг – 83.19 руб.
Хлебные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Батон из пшеничной муки высшего сорта, кг – 10.47 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта, кг – 7.62 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг – 6.85 руб. Хлеб из пшеничной муки 1 сорта и ржаной обдирочной, кг – 11.76 руб.
Крупяные и мучные продукты (рублей ПМР за килограмм продукта): Мука пшеничная – 12.17 руб. Рис шлифованный, кг – 23.46 руб. Крупа манная, кг – 15.29 руб. Крупа гречневая, кг – 32.67 руб. Крупа пшеничная, кг – 10.41 руб. Крупа кукурузная, кг – 15.64 руб. Крупа ячневая, кг – 10.27 руб. Крупа перловая, кг – 11.52 руб. Овсяные хлопья, кг – 28.92 руб. Горох, кг – 13.91 руб. Фасоль, кг – 32.95 руб. Вермишель высшего сорта, кг – 17.64 руб. Макаронные изделия высшего сорта, кг – 19.07 руб.
Плодоовощная продукция (рублей ПМР за килограмм продукта): Картофель урожая прошлого года, кг – 8.84 руб. Капуста свежая урожая прошлого года, кг – 12.27 руб. Лук репчатый, кг – 9.90 руб. Свёкла столовая, кг – 13.34 руб. Морковь, кг – 11.01 руб. Чеснок, кг – 62.12 руб. Яблоки, кг – 7.30 руб. Апельсины, кг – 22.79 руб. Лимоны, кг – 22.12 руб. Бананы, кг – 28.82 руб. Сливы сушёные, кг – 51.69 руб. Виноград сушёный (изюм), кг – 71.64 руб.
Другие социально значимые продовольственные товары (рублей ПМР за килограмм, штуку или миллиграмм продукта): Томат-паста, кг – 49.95 руб. Сок томатный, л – 18.45 руб. Соки фруктово-ягодные, 250 мл – 7.92 руб. Пюре фруктово-ягодные для детского питания, 250 мл – 18.25 руб. Соки фруктовые, л – 18.82 руб. Яйца куриные, 10 шт – 20.81 руб. Сахар-песок, кг –17.54 руб. Шоколад, 100 г – 21.15 руб. Мед пчелиный натуральный, кг – 81.97 руб. Вода минеральная, 1,5 л – 8.25 руб. Соль пищевая, кг – 14.42 руб. Перец черный (молотый), 100 г – 26.98 руб. Лист лавровый, 100 г – 28.14 руб. Дрожжи хлебопекарные, кг – 59.24 руб. Кофе натуральный растворимый, 100 г – 42.58 руб. Чай черный байховый, высший сорт, 100 г – 20.67 руб. Чай зеленый, высший сорт, 100 г – 22.41 руб.
Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики, продовольственные товары в апреле 2022 года подорожали на 4,38% по сравнению с предыдущим месяцем.