Оппозиционный в Молдове Блок коммунистов и социалистов с сегодняшнего дня, 18 мая, начинает «серию протестных акций против антинародной и антигосударственной политики, проводимой нынешней властью РМ». Об этом накануне объявила БКС по итогам состоявшегося накануне заседания политисполкома.
В соответствии с принятым решением в 14.00 активисты и сторонники Блока проведут пикетирование правительства, «которое из-за своей вопиющей некомпетентности довело население до полной нищеты», сообщается на сайте pcrm.md
В рамках создаваемой Оппозиционной платформы БКС призвали оппозиционные политические партии, общественные организации, отдельных активистов, неравнодушных граждан, «присоединиться к акциям протеста против уничтожающего страну и государство правящего режима».
По словам экс-президента Молдовы Игоря Додона рост цен в стране — это результат неспособности власти управлять экономическими процессами и вести переговоры с внешними партнёрами о приемлемых ценах на энергоресурсы. Оппозиция требует отставки и очередных досрочных выборов, сообщает eadaily.com
В свою очередь, молдавское правительство утверждает, что инфляция — явление, которое поразило экономику всех государств, пострадавших от пандемии и последовавших кризисов, а также из-за войны. Этот процесс, как и тотальный рост цен, не был спровоцирован ошибками управления.
Как сообщало EADaily , глава Национального банка Молдавии Октавиан Армашу должен на этой неделе выступить в парламенте с разъяснениями о скачке цен на продукты питания и предложить меры по снижению уровня инфляции.
Средние потребительские цены в РМ за последние 12 месяцев выросли на 27,07%, продукты питания подорожали на 30,17%, непродовольственные товары на 19,13%, а услуги — на 34,40%.
Партия «Шор» присоединится к протестам против действий нынешней власти- сообщает newsmaker.md
«Партия „Шор“ решила поддержать призыв Партии коммунистов, которая предложила всем оппозиционным политическим силам объединиться для совместного протеста против режима Майи Санду. Мы считаем, что голос оппозиции и людей, недовольных кризисом, спровоцированным правительством PAS, должны услышать», — заявили в партии «Шор».
Напомним, 16 мая БКС вывела людей на протест, требуя отставки его руководства Нацбанка.
«Валютные резервы РМ упали на $ 600 миллионов, благодаря политике г-на Армашу. При этом доходы коммерческих банков росли и продолжают расти. Страна находится в кризисе, а бедность сокращает население. Народ больше не может терпеть некомпетентность правителей, служащих интересам топливных компаний, международных корпораций, коммерческих банков», — заявили участники митинга.
Экс-премьер-министр, председатель Партии объединения и развития Ион Кику раскритиковал Партию социалистов, которая провела акцию протеста у Нацбанка, требуя отставки руководства регулятора из-за роста цен и инфляции.
Он написал в соцсетях, что "самый большой подарок, который только можно сделать этой некомпетентной и коррумпированной власти - это утверждать в унисон с ней, что главным виновником галопирующей инфляции в стране является Нацбанк", передает point.md ссылаясь на infotag.md
"Не Армашу (Октавиан, президент Нацбанка) и НБМ подписали криминальный контракт на поставку газа, а PAS. Не НБМ виновен в потере $600 млн. наших валютных резервов, а PAS спровоцировала эту потерю. Не НБМ писал под диктовку заинтересованных фирм изменения в Законе о нефтепродуктах - коррупционеры из PAS это сделала. Эта партия, которая олицетворяет собой некомпетентность, коррупцию и цинизм, виновата в катастрофе в стране, а не НБМ", - считает Кику.
Он пишет, что "странные обвинения в адрес НБМ приведут только к очередному повышению базовой ставки, а не к борьбе с инфляцией", и Банк "с удовольствием это сделает, в ущерб экономике, в ущерб людям".
Вице-спикер парламента Михаил Попшой заявил, что вина на росте цен полностью лежит на Национальном банке Молдовы (НБМ), обязанность которого — сдерживать уровень инфляции. Как отметил Попшой 17 мая в эфире Primul in Moldova, парламент изучает действия НБМ, в том числе отставку главы банка Октавиана Армашу.
«Согласно закону, Нацбанк — главный, если не единственный орган в стране, который отвечает за стабильность цен. Главная задача НБМ — бороться с инфляцией», — сказал Попшой, подчеркнув, что Армашу не справляется с этой задачей, пишет newsmaker.md
Попшой считает субъективным мнение Международного валютного фонда (МВФ), который приветствовал меры, принимаемые НБМ по сдерживанию инфляции.
«Мало ли кого хвалят. Субъективное мнение может быть у многих. У граждан и страны больше негативное восприятие того, как НБМ борется с инфляцией», — сказал Попшой,
Он отметил, что на этой неделе парламентская комиссия выслушает отчет главы НБМ и проанализирует действия руководства банка.
На вопрос, могут ли Армашу отправить в отставку, Попшой ответил, что это возможно.