В России провели испытание лазера, способного на расстоянии пяти километров сжигать беспилотники за пять секунд, заявил заместитель председателя правительства Юрий Борисов на просветительском марафоне "Новые горизонты", сообщает РИА Новости
"Разработали и практически серийно производят лазерные системы, которые на порядок имеют мощности большие, которые уже позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств", — рассказал вице-премьер.
По его словам, во время испытаний беспилотное средство "было просто-напросто сожжено и прекратило свое существование".
Борисов выразил уверенность, что на смену обычным вооружениям в ближайшее десятилетия придут лазерное и электромагнитное оружие.
Ранее вице-премьер отметил, что в российские войска начали серийно поставлять лазерный комплекс «Пересвет», о котором президент России Владимир Путин говорил в 2018 году. По его словам, комплекс способен выводить из рабочего состояния разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км. Они выходят из строя за счет использования лазерного излучения.