Спикер парламента Игорь Гросу недоволен тем, как в Молдове работает Агентство ООН по делам беженцев, которое занимается выдачей пособий беженцам из Украины и жителям Молдовы, приютившим их.
Как заявил Гросу 17 мая в эфире «Радио Молдова», из более 90 тыс. беженцев лишь 30 тыс. получили помощь, сообщает newsmaker.md
Гросу считает, что Агентство ООН не работает должным образом, поскольку процесс распределения полученной по линии ООН помощи украинским беженцам продвигается медленно.
«Я недоволен тем, как ООН управляет этим процессом. Последние данные показывают, что из 92 тыс. беженцев лишь 30 тыс. получили деньги. Еще меньше тех, кто приютил у себя беженцев. Мы выразили свое недовольство теми, кто управляет этим крупным бюджетом ООН. Мы также объяснили это генеральному секретарю ООН», — подчеркнул председатель парламента.
Он рассказал о том, что молдавские власти предложили ООН выделить дополнительный персонал, операторов. При этом призвал бежавших от военного конфликта на Украине граждан и принимающих их жителей Молдовы активней подавать заявки и добиваться получения денежной помощи.
Недавно министр труда Марчел Спатарь подтвердил, что заявки на получение единовременной помощи подали чуть более 10 тыс. жителей РМ.
«Люди добрые, стучите в двери этих центров. Эти деньги выделены как для беженцев, так и для принимающих семей, которые сталкиваются со своими проблемами и уже проделали огромную работу, разместив у себя беженцев. Мы попросили ООН сообщить нам, нужно ли нам вмешаться, задействовать больше людей, операторов. Нужно, чтобы в ООН действовали быстрее», — заключил Игорь Гросу.
Согласно заявлению Агентства ООН по делам беженцев, каждый беженец, прибывающий в Республику Молдова, имеет право на получение 2200 леев (примерно 7300 росс. рублей) в месяц. Оказание этой грантовой помощи будет продлено для остающихся в стране вынужденных мигрантов. Кроме того семьи, разместившие у себя не менее двух беженцев с Украины на срок не менее одной недели, имеют право получить единовременную выплату в размере 3500 леев (примерно 11500 росс. рублей).