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В Приднестровье проверены водоёмы и пляжи
Водолазы ГУпЧС завершили проверку водоёмов. Всего в Приднестровье было проверено 8 пляжей на Днестре, озеро Шмалены в Рыбнице и Кучурганское водохранилище в Днестровске.
Специалисты говорят, что дно здесь чистое, безопасное для купания, передает пресс-центр МВД ПМР.
Спасатели начали укомплектовывать посты спасательным инвентарём, подготовили и проверили плавательные средства.
Перед началом пляжного сезона будут установлены буи, ограждающие зоны для безопасного купания.
Спасатели приступят к дежурству на пляжах с 1 июня.
- Сегодня, 10:52
- DTV
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