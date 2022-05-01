Dnestr.TV

 
0

В Молдове за жестокость к животным будут наказывать намного строже

В Молдове за жестокость к животным будут наказывать намного строже

Кодекс о Правонарушениях Республики Молдова были внесены поправки, куда вошли и некоторые изменения, касательно статей о жестоком обращении с животными. Об этом в социальной сети сообщил глава отдела контроля и защиты животных Карл Луганов, пишет bloknot-moldova.ru.

Итак, теперь:

1. Убийство или смерть животного в результате жестокого обращения, попадает только под уголовный кодекс! Дублирующая статья из кодекса о правонарушении, в результате которого многие уходили от серьезной ответственности и платили лишь мелкие штрафы, убрана. Сейчас отвечать придется большими штрафами или уголовным сроком.

2. Привлечение к ответственности за жестокое обращение с животными, начинается теперь уже с 16 лет, а не с 18 как было ранее.

3. Введено наказание за выброс домашних животных (абандон), со штрафом от 3 600 до 4 500 лей.

4. Введено наказание за организацию, финансирование, содействие или поддержку проведения боев среди животных.

5. Увеличены штрафы за натравливание животных на людей или других животных, с размером штрафа от 2500 до 5000 лей

6. Введена статья за повторные правонарушения в области жестокого обращения с животными, или совершенные в присутствии детей или группой лиц

7. Увеличены штрафы за нарушение правил содержания животных.

Действия данных статей и штрафов вступает в силу с 20 июля этого года.

bloknot-moldova.ru

  • Сегодня, 11:00
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна