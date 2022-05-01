Кодекс о Правонарушениях Республики Молдова были внесены поправки, куда вошли и некоторые изменения, касательно статей о жестоком обращении с животными. Об этом в социальной сети сообщил глава отдела контроля и защиты животных Карл Луганов, пишет bloknot-moldova.ru.
Итак, теперь:
1. Убийство или смерть животного в результате жестокого обращения, попадает только под уголовный кодекс! Дублирующая статья из кодекса о правонарушении, в результате которого многие уходили от серьезной ответственности и платили лишь мелкие штрафы, убрана. Сейчас отвечать придется большими штрафами или уголовным сроком.
2. Привлечение к ответственности за жестокое обращение с животными, начинается теперь уже с 16 лет, а не с 18 как было ранее.
3. Введено наказание за выброс домашних животных (абандон), со штрафом от 3 600 до 4 500 лей.
4. Введено наказание за организацию, финансирование, содействие или поддержку проведения боев среди животных.
5. Увеличены штрафы за натравливание животных на людей или других животных, с размером штрафа от 2500 до 5000 лей
6. Введена статья за повторные правонарушения в области жестокого обращения с животными, или совершенные в присутствии детей или группой лиц
7. Увеличены штрафы за нарушение правил содержания животных.
Действия данных статей и штрафов вступает в силу с 20 июля этого года.