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В Приднестровье за оформлением пенсии можно будет обратиться заранее

В Приднестровье за оформлением пенсии можно будет обратиться заранее

Верховный Совет принял в окончательном чтении поправки в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР». Изменения дают возможность обращаться в Фонд социального страхования за оформлением пенсии по возрасту заранее – за месяц до достижения возраста, дающего право на пенсию.

Авторы законопроекта – депутаты Верховного Совета Григорий Дьяченко и Сергей Чебан – инициировали корректировку законодательства на основании просьб избирателей. Так как на практике зачастую процесс оформления пенсии затягивается, и многие начинают получать ее и положенные льготы только спустя несколько месяцев после достижения пенсионного возраста. Изначально инициаторы изменений предложили дать право людям обращаться в собес за 3 месяца, но с учетом мнения Правительства, срок сократили, приняв соответствующие поправки во втором чтении, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

«Сейчас в законе закреплено, что с того момента, когда у человека появилось право на пенсию по возрасту, ему обязаны будут выдать пенсионное удостоверение, и он соответственно сможет пользоваться льготами, которые полагаются пенсионерам. Но при этом прошу жителей республики заранее думать о сборе документов, которые необходимы для назначения пенсии. При увольнении можно сразу брать документы, которые подтверждают, какую получали зарплату и какие отчисления были в пенсионный фонд. Чтобы в дальнейшем исчисление пенсии происходило значительно быстрее. К тому же многие предприятия закрываются и, соответственно, возникают сложности с получением документов», – отметил заместитель председателя Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Григорий Дьяченко.

Если нужны дополнительные документы, то в течение трех месяцев со дня возникновения права на пенсию есть возможность принести недостающие справки и тем самым получить перерасчет. Принятые в окончательном чтении изменения закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан в ПМР» направлены на подпись президенту. Новый закон вступит в силу спустя 14 дней после официального опубликования.
  • Сегодня, 11:05
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