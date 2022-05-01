С 1 мая в Приднестровье подорожала отечественная молочная продукция, в том числе и социально значимая, цены на которую регулирует государство. Два основных производителя – ООО «Динисалл» и Тираспольский молочный комбинат – подписали новую ценовую линейку. Предприятия объясняют повышение цен увеличившимися расходами: в республике выросла стоимость закупки цельного коровьего молока, кроме того, из-за неблагоприятных внешних факторов и нарушения логистики заметно поднялись цены на ГСМ, добавки, закваски и другие вспомогательные материалы. Сильно подорожала и упаковка.
Анализ приказов, выпущенных в конце апреля Тираспольским молочным комбинатом и ООО «Динисалл» и размещенных на сайте государственной службы цен и антимонопольной деятельности, показывает, что отпускные цены на социально значимую молочную продукцию повысились в диапазоне от 9 до 35%. Так, молоко 2,5%-ной жирности подорожало на 18-20%, нежирный кефир – на 18-18,5%. Сметана 10%-ной жирности от ТМК выросла в цене на 17%, а от ООО «Динисалл» - на 9-11%, в зависимости от упаковочной емкости. Больше всего – на 34-35% – подорожал нежирный и пятипроцентной жирности творог от ООО «Динисалл».
ИА «Новости Приднестровья» обратилось за комментарием к заместителю министра экономического развития ПМР по тарифной и ценовой политике Юлии Цициловской. Она подтвердила, что отечественные производители молочной продукции действительно предложили пересмотреть регулируемые цены из-за роста издержек.
Что касается подорожания основного сырья для ТМК и ООО «Динисалл» - цельного коровьего молока базисной жирности 3,5%, то, по словам Юлии Цициловской, производители молока еще в конце прошлого года, а потом и в первом квартале нынешнего неоднократно обращались к Президенту ПМР и Правительству с просьбой увеличить уровень закупочных цен. Минэкономразвития и Минсельхозприроды совместно проанализировали эти обращения, провели расчеты и в результате приняли решение повысить нижний уровень закупочных цен с 1 мая. Килограмм молока 3,5%-ной жирности, принимаемый от физических лиц, стал стоить 6,5 рублей, а от сельхозпредприятий – 7,5 рублей. В первом случае подорожание составило 1 рубль (18,2%), во втором – 1,5 рубля (25%).
Это и многое другое, соответственно, не могло не сказаться на производителях молочной продукции. Как отметила Юлия Цициловская, первоначально они предлагали увеличить отпускные цены, то есть те цены, по которым производитель отдает товар в розничную сеть, на 17-40%. Однако по результатам экспертизы Минэкономразвития признало обоснованным рост в уже упоминавшемся диапазоне от 9% до 35%.
При этом мониторинг, который проводился Министерством экономического развития в середине мая, показал: отечественная социально значимая молочная продукция остается дешевле, чем ее зарубежные импортируемые аналоги. После майского подорожания литр молока от приднестровских производителей стоит в магазинах от 13,5 до 13,8 рубля, сметана 10%-ной жирности – от 14,3 до 15,85 рубля, полукилограммовый стакан творога 5%-ной жирности от ТМК – 27,45 рубля. При этом цены на аналогичное молоко и творог молдавской фирмы Căsuțamea составляют 17,5 и 47,5 рублей, а сметана President стоит 22,5 рубля.
Напомним, что в Приднестровье государство регулирует цены на пять видов молочных и кисломолочных продуктов. Помимо уже перечисленных молока 2,5%-ной жирности, нежирного кефира, сметаны 10%-ной жирности и творога 5%-ной жирности, это также сливочное масло с содержанием жира не менее 72,5% и не более 79%. Суть регулирования заключается в следующем: цены на социально значимую молочную продукцию должны устанавливаться так, чтобы рентабельность для производителя не превышала 17%, а торговая надбавка для продавца – 16%. novostipmr.com