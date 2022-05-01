На сегодняшний день в Приднестровье два медицинских колледжа: тираспольский им. Тарасевича (создан в 1930 году) и бендерский (его история берет начало в послевоенном 1945-м). Оба учреждения государственные. Последние годы наметилась тенденция к снижению количества студентов в каждом из них. Все чаще складывается ситуация функционирования малокомплектных групп. Инфраструктура задействована не в полном объеме. Материально-техническая база колледжей требует обновления, но переоснащать и модернизировать функционально идентичные аудитории и помещения для практических занятий в двух учебных заведениях нецелесообразно. В образовательных учреждениях дублируется ряд специальностей: сестринское дело, лабораторная диагностика, акушерское дело, лечебное дело, медико-профилактическое дело, говорили на сегодняшнем совещании при Президенте.
Минздрав выступил с инициативой о слиянии двух учебных заведений и создании на этой основе ГОУ СПО «Медицинский колледж им. Н. В. Склифосовского», сообщает пресс-служба главы государства.
Участники рабочей дискуссии обсудили проект реорганизации, представленный Министром здравоохранения ПМР Кристиной Албул. Образовательные площадки будет две. В Тирасполе станут готовить медсестер, сотрудников лабораторий, специалистов в области ортопедической стоматологии и массажистов для людей с ОПЖ. Бендерское подразделение сосредоточится на подготовке фармацевтов, акушеров, а также медицинских работников, специализирующихся в лечебном и медико-профилактическом деле. Единую клиническую базу планируют пополнить новыми направлениями, такими как кабинеты косметологии и фитотерапии, процедурный, массажный, физиотерапевтический кабинеты, миниоперационный блок. В планах также создание Центра дополнительного профессионального образования, ресурсы которого будут использованы для повышения квалификации и переподготовки медработников. Подсчитано, что оптимизация позволит заметно увеличить размер заработной платы сотрудников. Сокращения преподавателей, работающих на постоянной основе, не предвидится. В прошлое уйдет понятие внешнего совместительства, в котором на данный момент задействованы в основном медицинские работники, не имеющие педагогического образования. Этот шаг станет эффективным мотивационным инструментом для повышения квалификации преподавательского состава, отмечали представители Минздрава и Министерства просвещения ПМР, принявшие участие в совещании. Детализирующие и уточняющие вопросы задавали в ходе дискуссии депутаты Верховного Совета, возглавляющие парламентские комитеты, работающие над законодательством в сфере образования и здравоохранения.
Говорили не только о предлагаемых изменениях в отношении конкретных учебных заведений медицинского профиля, но и о совершенствовании системы профессионального образования в целом. Президент нацелил: она должна быть гибкой и оперативно реагировать на общественно-государственный запрос. Если говорить о медицине, то на сегодняшний день велика потребность в медицинских сестрах и в сотрудниках, специализирующихся на лечебном деле (это связано, в том числе, с открытием новых СВА и ФАПов).
Вадим Красносельский идею слияния двух колледжей в целом поддержал, подчеркнув, что любые изменения должны быть направлены на улучшение условий и качества образования. Важными аспектами Глава государства назвал совершенствование материально-технической базы и возможность увеличения заработной платы. Проект дорабатывается. Решение присвоить учебному заведению имя уроженца приднестровской земли (хутора Карантин, который сегодня называется поселком Дзержинское Дубоссарского района), великого медика и ученого Николая Склифосовского сомнений не вызвало. Предполагается, что приднестровский образовательный «Склиф» начнет готовить студентов уже с 1 сентября текущего года. Предстоит провести не только организационные мероприятия, но и разъяснительную работу среди студентов и сотрудников медколледжей.