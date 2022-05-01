Следующим главной антикоррупционного ведомства Молдовы может стать Вероника Драгалин. В среду она прошла этап предварительного отбора по конкурсу на должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры. Согласно процедуре ВСП предстоит завершить отборочный этап, а затем предложит Веронику Драгалин для назначения, сообщает bloknot-moldova.ru ссылаясь на Ziarul de Garda.
Согласно решению Специальной комиссии, «этап предварительного отбора в рамках конкурса на должность главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры был пройден кандидатом Драгалин», говорится в релизе ВСП.
Вероника Драгалин – представитель диаспоры, юрист по профессии, в настоящее время она работает прокурором в США, Департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам.
Специальная комиссия провела закрытое заседание в онлайн-формате на платформе Zoom. Этап интервью проходил с 17 по 18 мая.
10 мая ВСП объявил трех кандидатов, допущенных к финальному тесту конкурса на должность руководителя АП. Ими стали прокуроры Адриан Бордиану, Вероника Драгалин и Октавиан Якимовски, дела которых были рассмотрены Специальной комиссией 10 мая на закрытом заседании. По результатам рассмотрения дел было установлено, что трое из пяти кандидатов соответствовали критериям приемлемости.
Ранее издание «Блокнот Молдова» сообщало о том, что президент Майя Санду придумала льготы для диаспоры. Законопроект предлагает освобождение от уплаты пошлин на ввоз в страну личных вещей и транспортных средств. Положения будут применяться к лицам, которые находились за границей не менее 36 месяцев в течение последних 4-х лет. Для предоставления льгот граждане подают заявление с приложением подтверждающих документов.