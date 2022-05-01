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Выпускным и линейкам - Быть!
Оперштаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса разрешил проведение торжественных линеек, посвящённых окончанию учебного года, для учащихся всех классов приднестровских школ.
Также разрешены выпускные вечера в ресторанах, кафе и других организациях общественного питания, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
В ближайшее время Министерство просвещения, управления народного образования и главы госадминистраций городов и районов определят, где и как будут проходить праздничные мероприятия.
Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечат сотрудники милиции
- Вчера, 22:14
- DTV
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