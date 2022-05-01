Печерский районный суд Киева постановил заочно арестовать бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в организации незаконного пересечения границы в составе группы лиц в феврале 2014 года. Об этом в четверг сообщили в офисе генерального прокурора Украины.
"При участии прокуроров офиса генерального прокурора Печерским районным судом города Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Украины, которого подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", - говорится в документе на сайте надзорного ведомства. В сообщении фамилия Януковича не названа, однако указано, что обвиняемый занимал пост главы государства 23 февраля 2014 года, передает ТАСС.
По версии обвинения, при поддержке России 23 февраля 2014 года Янукович в сопровождении не менее 20 человек на трех вертолетах вылетел с Украины в направлении Анапы.
После государственного переворота на Украине в 2014 году Янукович покинул страну. Украинская прокуратура возбудила против него несколько уголовных дел, по которым вынесено множество постановлений о заочном аресте. 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам тюрьмы. Позже Киевский апелляционный суд оставил этот приговор без изменений, после чего дело было направлено в кассацию. Верховный суд Украины 6 декабря 2021 года оставил в силе решение обеих предыдущих инстанций.