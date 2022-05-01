Срок действия паспортов граждан Молдовы, истекший в период с 1 января 2020 по 30 декабря 2022 года, будет продлен до 30 июня 2023 года. Об этом, 19 мая, объявила премьер-министр Наталья Гаврилица отметив, что решение об этом было принято Комиссией по чрезвычайным ситуациям на состоявшемся накануне заседании.
«Это связано с тем, что уже третий год по объективным причинам многие граждане РМ не имеют возможности приехать в страну, чтобы поменять паспорт. Это было сложно сделать из-за пандемии Covid-19, а теперь это сложно из-за военного конфликта на Украине», — пояснила глава правительства.
Она добавила, что после обострения ситуации на Украине значительно вырос спрос на документы, в том числе со стороны жителей Приднестровья или молдаван, проживающих за рубежом, передает infotag.md.
«Везде длинные очереди, в том числе и в наших консульствах за границей. В связи с этим, срок годности паспортов, которые уже истекли с 1 января 2020 года или еще истекут до 31 декабря 2022 года, продлят до 30 июня 2023-го. Это продление будет действовать автоматически, не нужно приходить в консульство или в офисы Агентства госуслуг. Паспорта будут считаться продленными», — уточнила Гаврилица.
В правительстве Молдовы констатировали, что такую практику применяют многие страны, которые в разное время сталкивались с похожей ситуацией.
«Теперь мы должны оповестить специализированные международные организации, и во время сканирования паспорта будет видно, что он годен до 30 июня 2023 года», — заключила Наталья Гаврилица.