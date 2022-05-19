В Бендерах идут работы на магистральном трубопроводе. Меняют участок по улице Железнодорожной. С апреля тут было уже 7 аварий. Последняя случилась на днях, сейчас коммунальщики занимаются устранением её последствий.
Водопровод по улице Железнодорожной – один из главных в Бендерах. Он питает водой больше половины города: микрорайоны Борисовку, Хомутяновку, район Лечгородка (где сосредоточено несколько главных медучреждений), Ленинский и село Гиску. Срок службы вышел давно: трубу прокладывали в 1980-х годах. Частые аварии, отключения воды и понижение давления в трубах создают неудобства бендерчанам. Замену водопровода уже запланировали и даже заложили финансирование в инвестпрограммы, но пандемия в прошлом году и экономический кризис в этом не позволяют приступить к работам. Запланированные на это средства приходится перенаправлять на другие нужды, передает novostipmr.com.
«Сейчас мы меняем здесь участок длиной около 40 метров, это просто устранение аварийной ситуации. При вскрытии обнаружили ещё 2 порыва. Трещину в железобетонной трубе, будем её устранять. Кроме того, тут ещё есть бетонный ДОТ времён Великой Отечественной войны, который нужно убрать, чтобы проложить новую трубу», – рассказал директор городского филиала ГУП "Водоснабжение и водоотведение" Олег Кабанов.
Над этим ДОТом экскаватор с пневматическим молотом трудится уже третий день. Пока идут только подготовительные земляные работы. Когда они закончатся, можно будет приступить к замене самой трубы.
Сейчас все люди с водой. Единственное, что когда мы будем устранять саму аварийную ситуацию, часть ул. Железнодорожной (это частный сектор) будет без воды. Это будет один день. У нас вода на Ленинский и в Гиску попадает из резервуара, который находится на ул. Пионерской. В случае аварийной ситуации мы предусмотрели схему водоснабжения, и вода пойдет с другой точки – с насосной станции в центре города. Мы с неё подадим на Ленинский и обратным ходом – в Лечгородок. Такую схему мы будем применять во время ремонтных работ на этом водоводе при любой аварии», – говорит Олег Кабанов.
Менять будут относительно небольшой участок порядка 40 метров. Чтобы всё работало хорошо, нужно проложить почти 1,5 километра нового магистрального водопровода от улицы Пионерской до улицы Бориса Главана. На это нужно около 4 мнл рублей.
«Учитывая такое большое количество аварий, мы этот вопрос поднимали на уровне Правительства. К сожалению, в настоящее время инвестпрограммы приостановлены ввиду понятных причин, и мы уже решаем вопросы исходя из имеющихся средств. Перед профильным предприятием поставлена задача поставить дополнительную запорную арматуру на данной ветке и организовать реверсивную подачу воды в эти районы по иным магистралям. Думаю, что в ближайшие недели мы этот вопрос решим и планово подойдём к ремонтным работам на этой сети. На данный момент меняем участок, используя те материалы и финансовые ресурсы, которые есть», – прокомментировал глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.
Как только будет восстановлено финансирование инвестпрограмм, магистраль по Железнодорожной заменят в первую очередь.