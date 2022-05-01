Первый случай оспы обезьян выявлен в США. Ранее опасную болезнь обнаружили минимум в трех европейских странах. Самая мощная вспышка – в Испании, там объявлена санитарная тревога.
Везикулы – пузырьки, заполненные жидкостью – по всему телу. Так выглядит кожа человека, зараженного оспой обезьян. Это не только выглядит отталкивающе, но и опасно. Летальность вируса – от 1 до 10%. По названию понятно, что зараза передается от приматов.
И вот американские врачи говорят о первом случае инфицирования в этом году, передает корреспондент «МИР 24».
«В течение дня мы переведем пациента в специальное отделение по лечению вирусных заболеваний. Сейчас мы также отслеживаем, с кем из сотрудников, пациентов и посетителей контактировал заболевший», – заявила заместитель начальника отдела инфекционного контроля Массачусетской больницы общего профиля Эрика Шеной.
Вирус, передаваясь от человека к человеку, теряет свою силу. Но все равно число зараженных растет. В Испании обезьяньей оспой заболели семь человек. 22 пациента находятся под подозрением.
В Великобритании редкий вирус подхватили девять человек. В основном это завозные случаи. Хотя двое последних заболевших никуда не ездили. Обезьянья оспа добралась и до Португалии.
«Португалия через Главное управление здравоохранения подтвердила, что в этом месяце было зарегистрировано более 20 случаев подозрения на оспу обезьян как в районе Лиссабона, так и в других регионах», – рассказал менеджер по чрезвычайным ситуациям с COVID-19 в Панамериканской организации здравоохранения Энрике Перес.
Оспа обезьян похожа на натуральную, о которой писал еще Гиппократ. Зараза косила людей по всему миру, соревнуясь по числу жертв с холерой и чумой. Последний случай заражения был зафиксирован в 1978 году. Спасла массовая вакцинация.
«Оспа обезьян имеет существенное отличие от натуральной оспы. Мы знаем, что вирус натуральной оспы – это чисто человеческий вирус. В то же время вирус обезьян заражает не только человекообразных обезьян, но и таких млекопитающих, как крысы, мыши, белки», – рассказал главный научный сотрудник национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев.
От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания. До России обезьяний вирус, скорее всего, не дойдет, говорят врачи. Но тем, кто отправляется в Африку, рекомендуют сделать все прививки, держаться подальше от обезьян, а также следить за своим питанием. mir24.tvФ