Согласно оценке метеослужбы Румынии, процесс перемещения облака дыма из зоны Чернобыля на территории Украины в период с 19 по 21 мая может затронуть Молдову.
"С учетом цифрового моделирования, проводимого Национальным метеорологическим управлением, в отношении движения облака дыма из района Чернобыля, Украина, предполагается, что преобладающее направление ветра будет с север-северо-запада на юг-юго-запад, так что облако дыма будет смещаться на юг, соответственно юго-запад Украины - район Одессы и север Черного моря", - говорится в сообщении румынских метеорологов на официальной странице в соцсети, сообщает Point.md.
Метеослужба Румынии (Administratia Nationala de Meteorologie RA) также отмечает, что в пятницу движение воздушных масс может изменить направление, и облако дыма переместится на восток Украины и юго-запад России.
"В зоне развития дымового облака с 19 по 21 мая вероятность осадков будет снижена", - заключают метеорологи.