Словакия впервые расплатилась за поставки российского газа по рублёвой схеме. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик.
«Да, это оплата уже произведена. Платеж уже ушел. Фактура выставленная „Газпромом“ оплачена. Следующий платеж нам предстоит осуществить 20 июня», — сказал Сулик в интервью сетевому телеканалу братиславской газеты Pravda.
Со слов министра, Словакия осуществила платеж за поставки газа ранее установленного срока. Он пояснил, что Братислава должна была платить российскому «Газпрому» 20 мая, сообщает eadaily.com.
Ранее вице-премьер республики заявлял, что Словакия приняла условия Москвы и согласна оплачивать поставки топлива в рублях. При этом он отметил, что Братислава заплатит в евро на счет в Газпромбанке, а тот проведет конвертацию средств в рубли и направит «Газпрому». Вторая часть операции, с его слов, его не интересует.
Сулик сообщил, что нефтехранилища Словакии заполнены до отказа, а подземные газохранилища заполняются ускоренными темпами.
«Нефтехранилища заполнены до отказа, — отметил он. — Газохранилища мы успешно наполняем. С прошлой пятницы они заполняются более ускоренно. Обычно в день туда поступает 6 млн куб. м, а в прошлую пятницу этот показатель составил 17 млн куб. м газа».
По его словам, на текущей неделе показатели наполняемости газохранилищ «тоже высокие».
Говоря об обсуждаемой в Евросоюзе идее ввести эмбарго на импорт российской нефти, глава Минэкономики Словакии подчеркнул, что Братиславе необходим трехлетний переходный период. В ближайшее время страна не сможет отказаться от поставок из России, признался он.