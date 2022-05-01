Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила на заседании правительства, что такое решение Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла в среду.
«Мы внимательно следим за изменением цен на масло. В торговых сетях винят производителя, а производители винят торговые сети. Пока ситуация не выяснена, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение о включении масла в перечень социально значимых продуктов», — заявила Гаврилица.
Это решение означает, что коммерческая надбавка на эти продукты ограничена, и не может превышать 20%, передает infotag.md.
Премьер подчеркнула, что правительство будет продолжать регулировать стоимость социально значимых продуктов, ограничивая наценку.
«К сожалению, мы находимся в сложной ситуации. Война в Украине привела к росту цен не только в регионе, но и во всем мире. Правительству в этих условиях стоит действовать на опережение, а не только реагировать на происходящее», — сказала Гаврилица, подчеркнув, что министерство сельского хозяйство и продовольствия должно разработать план продовольственной безопасности страны.
Чуть ранее, крупнейший в Молдове производитель подсолнечного масла — группа компаний Trans-Оil - объяснила рост цен на свою продукцию подорожанием сырья на мировых рынках. При этом, в компании отметили, что на протяжении двух месяцев не поднимали цены на внутреннем рынке, работая в убыток. Цены на масло выросли неделю назад, но затем многие торговые сети снизили цены обратно.
Совет конкуренции сообщил в начале мая, что расследует ситуацию на рынке зерновых и масленичных культур. Председатель парламента Игорь Гросу заявил накануне, что расследование уже проведено, и причина роста цен в том, что на рынке подсолнечного масла одна компания является монополистом.
«Мы выяснили - подсолнечник у нас есть, запасы есть, масло производим, но цена растет. Секрет прост — есть компания-монополист, которую мы должны поставить на место», - сказал Гросу.
Компания Trans-Oil выразила возмущение заявлениями спикера, расценив их как «оказание давления на Совет по Конкуренции через СМИ», что «представляет угрозу всему бизнесу и может повлиять на инвестиционную активность внешних партнеров». infotag.md