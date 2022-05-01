Dnestr.TV

 
0

В Молдове ограничили цены на подсолнечное масло

В Молдове ограничили цены на подсолнечное масло

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила на заседании правительства, что такое решение Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла в среду.

«Мы внимательно следим за изменением цен на масло. В торговых сетях винят производителя, а производители винят торговые сети. Пока ситуация не выяснена, на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям мы приняли решение о включении масла в перечень социально значимых продуктов», — заявила Гаврилица.

Это решение означает, что коммерческая надбавка на эти продукты ограничена, и не может превышать 20%, передает infotag.md.

Премьер подчеркнула, что правительство будет продолжать регулировать стоимость социально значимых продуктов, ограничивая наценку.

«К сожалению, мы находимся в сложной ситуации. Война в Украине привела к росту цен не только в регионе, но и во всем мире. Правительству в этих условиях стоит действовать на опережение, а не только реагировать на происходящее», — сказала Гаврилица, подчеркнув, что министерство сельского хозяйство и продовольствия должно разработать план продовольственной безопасности страны.

Чуть ранее, крупнейший в Молдове производитель подсолнечного масла — группа компаний Trans-Оil - объяснила рост цен на свою продукцию подорожанием сырья на мировых рынках. При этом, в компании отметили, что на протяжении двух месяцев не поднимали цены на внутреннем рынке, работая в убыток. Цены на масло выросли неделю назад, но затем многие торговые сети снизили цены обратно.

Совет конкуренции сообщил в начале мая, что расследует ситуацию на рынке зерновых и масленичных культур. Председатель парламента Игорь Гросу заявил накануне, что расследование уже проведено, и причина роста цен в том, что на рынке подсолнечного масла одна компания является монополистом.

«Мы выяснили - подсолнечник у нас есть, запасы есть, масло производим, но цена растет. Секрет прост — есть компания-монополист, которую мы должны поставить на место», - сказал Гросу.

Компания Trans-Oil выразила возмущение заявлениями спикера, расценив их как «оказание давления на Совет по Конкуренции через СМИ», что «представляет угрозу всему бизнесу и может повлиять на инвестиционную активность внешних партнеров».
infotag.md
  • Сегодня, 07:47
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна