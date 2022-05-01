Министерство по социальной защите и труду представило данные о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 2,91%; для трудоспособного населения – на 2,90%; в среднем на ребенка – на 2,85%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 2,88%.
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за апрель 2022 года составил 102,41%, итоговый с начала года – 106,96%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за апрель 2022 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 882 руб. (1 829 руб. – в марте 2022 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 957 руб. (1 900 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 800 руб. (1 752 руб.);
- для пенсионеров – 1 487 руб. (1 445 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 807 руб. (1 757 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 589 руб. (1 548 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 1 965 руб. (1 907 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 748 руб. (1 699 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами за счет увеличения цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также ростом тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (54,2% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (18,3%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (25,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины, входящий в потребительскую корзину, пересматривается министерством по социальной защите и труду по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.