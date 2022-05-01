Урсула фон дер Ляйен предложила поставить оказание помощи Украине в зависимость от готовности Киева к реформам.
Срок вступления Украины в состав Европейского союза будет во многом зависеть от неё самой — об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В эфире немецкого телеканала ZDF она объяснила, на какие критерии Брюссель будет смотреть, передает life.ru.
Глава ЕК отметила, что обычно на вступление в Евросоюз уходит несколько лет с начала подачи заявки, также "требуется некоторое время", чтобы хотя бы стать кандидатом на вступление.
"Хотела бы подчеркнуть, что очень многое зависит от самой Украины — от того, как ей удастся восстановиться после окончания этой войны, в чём мы будем ей помогать, как она реализует реформы, как избавится от олигархов, как проведёт необходимые экономические преобразования", — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она предложила поставить оказание помощи Украине в зависимость от готовности Киева к реформам.