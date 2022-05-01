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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 13 по 19 мая на территории республики зарегистрировано 216 заявлений и сообщений о преступлениях. По 162 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период был зарегистрирован один грабёж (раскрыт), 31 кража (по горячим следам раскрыто 12 из них). Выявлено и задокументировано три преступления в сфере экономики и один факт в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано 14 обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За прошедшую неделю представителями подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1705 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 15 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания Слободзейского района выявлено пять таких водителей, г. Тирасполь – четыре, Григориопольского района – два, г. Бендеры, Дубоссарского, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.

С 13 по 19 мая на территории республики зарегистрировано три пожара: в городах Тирасполь, Днестровск и селе Андреевка Рыбницкого района. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 22 административных протокола.
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