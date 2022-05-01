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Бизнес на поддельных молдавских паспортах: иностранцев выдавали за приднестровцев

Бизнес на поддельных молдавских паспортах: иностранцев выдавали за приднестровцев

Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) и Антикоррупционная прокуратура Молдовы раскрыли незаконную схему получения молдавских паспортов иностранцами. Иностранных граждан выдавали за жителей Приднестровья. Организаторов схемы задержали.

Сотрудник Агентства государственных услуг РМ и жительница Бендер задержаны за организацию незаконной схемы получения молдавских паспортов: иностранцам предоставляли молдавские паспорта с чужими личными данными, передает nokta.md.

Согласно материалам дела, в декабре 2021 года сотрудники Службы гражданского состояния Каушан и Службы документирования населения Агентства госуслуг в Кишиневе выдали поддельное удостоверение личности гражданину Украины. Фото принадлежало украинцу, а личные данные — жителю Левобережья Днестра.

Жительница Бендер находила людей из приднестровья с гражданством Молдавской ССР, которые после изменения правил регистрации населения официально не получили гражданство Республики Молдова. Им предлагали передать свои персональные данные другому лицу за вознаграждение.

На основе этих данных, человек, делающий молдавский паспорт, отправлялся в Агентство государственных услуг на правом берегу. Его сопровождали еще три гражданина Республики Молдова, которые подтверждали его личность.

С помощью такой преступной схемы гражданин Украины получил паспорт с личными данными жителя приднестровского региона.

Сотрудница Агентства государственных услуг РМ и жительница Бендер задержаны на 72 часа. Предполагается, что эта же схема применялась и в других зафиксированных эпизодах. Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело.

nokta.md
  • Сегодня, 07:29
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