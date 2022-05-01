Из-за отказа оплаты за газ в рублях, Россия приостановила его поставки в Финляндию.
В министерстве занятости и экономики Финляндии заявили, что после прекращения поставок российского газа у энергетических компаний будет два варианта: либо переходить на другой вид топлива, либо покупать газ у стран Балтии.
В пятницу "Газпром экспорт" сообщил, что в установленный срок на конец рабочего дня 20 мая не получил от финской компании оплату за поставки газа в апреле. По этой причине российский холдинг уведомил Gasum о приостановке поставок газа с 21 мая и вплоть до момента проведения платежа по новой схеме оплаты, установленной указом президента РФ, пишет ТАСС.
Финская компания на этой неделе заявила, что не намерена выполнять требование "Газпрома" об оплате поставленного газа в рублях и решила подать заявление в суд, чтобы провести разбирательство относительно текущего контракта с "Газпром экспортом", который действует до конца 2031 года. В ответ на такие действия финской стороны в "Газпроме" подчеркнули, что будут "защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами".
Gasum сообщила, что готовилась к сценарию с прекращением поставок газа из России и с 21 мая на протяжении грядущего летнего сезона будет подавать своим клиентам газ из других источников через газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Его пропускная способность составляет 7,2 млн кубометров в день.
Однако в 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы России, РФ экспортировала в Финляндию около 1,8 млрд куб. м газа (рост на 12% по сравнению с предыдущим годом), что покрывает 74% потребностей этой страны в газе. А с начала 2022 года поставки российского газа в Финляндию составляют порядка 447 млн кубометров, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Россия поставляет газ в Финляндию вот уже более 50 лет - полувековой юбилей состоялся 19 ноября 2021 года. Финляндия стала третьим государством из Западной Европы, которое получило российское голубое топливо, и за все время партнерства импортировала порядка 130 млрд куб. м газа.
При этом изначально Gasum была образована в 1994 году как совместное предприятие "Газпрома" и финского энергоконцерна Fortum и лишь в 2016 году "Газпром" вышел из капитала Gasum.