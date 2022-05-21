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Молдова рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

Молдова рассчитывает на помощь США в восстановлении экономики

Президент Молдовы Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

Делегация конгресса США находится в Кишиневе с рабочим визитом, пишет ria.ru.

"Сегодня президент Молдавии Майя Санду встретилась с делегацией конгресса США, которая находилась с рабочим визитом в Кишиневе. Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в смягчении последствий войны, восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности", - сообщила пресс-служба Санду.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на экономику Молдовы, а также двусторонние отношения между государствами.

"Санду заявила, что хочет активизировать двустороннее сотрудничество между Молдовой и США, в том числе путем развития торговых отношений, и рассчитывает на поддержку США в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии", - отмечает администрация президента.
Она заверила, что несмотря на трудный период, реформы в Молдове остаются приоритетом, особенно в контексте европейских стремлений республики.
  • Вчера, 19:52
  • DTV
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