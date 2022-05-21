Президент Молдовы Майя Санду обсудила с делегацией конгресса США помощь Вашингтона в восстановлении молдавской экономики и обеспечении энергетической безопасности, сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Делегация конгресса США находится в Кишиневе с рабочим визитом, пишет ria.ru.
"Сегодня президент Молдавии Майя Санду встретилась с делегацией конгресса США, которая находилась с рабочим визитом в Кишиневе. Члены конгресса США заверили, что Штаты будут вместе с Молдавией в смягчении последствий войны, восстановлении экономики и обеспечении энергетической безопасности", - сообщила пресс-служба Санду.
Стороны обсудили ситуацию в регионе и ее влияние на экономику Молдовы, а также двусторонние отношения между государствами.
"Санду заявила, что хочет активизировать двустороннее сотрудничество между Молдовой и США, в том числе путем развития торговых отношений, и рассчитывает на поддержку США в модернизации страны в борьбе с коррупцией и укреплении демократии", - отмечает администрация президента. Она заверила, что несмотря на трудный период, реформы в Молдове остаются приоритетом, особенно в контексте европейских стремлений республики.