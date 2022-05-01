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Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

Глава Комитета начштабов ВС США заявил, что риск конфликта между мировыми державами возрос

За последнее время существенно вырос риск серьезного конфликта между великими державами, сказал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт.

"Мы сталкиваемся сейчас с двумя мировыми державами - Россией и Китаем. Каждая из этих [стран] располагает значительным военным потенциалом и неотступно намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах", - утверждал Милли, выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. "США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами, - считает он. - Этот потенциал растет, а не снижается".

  • Сегодня, 07:48
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