Агентство государственных услуг Молдовы с осени начнет выдавать документы с повышенной степенью защиты.
Как уточнили в ведомстве, французская компания SELP признана победителем второй партии госзакупки, повторно объявленной в начале этого года Агентством государственных услуг. Это произошло после того, как контрольный орган при премьер-министре обнаружил ряд нарушений, связанных с тендером, инициированным бывшим руководством агентства, передает МОЛДПРЕС.
«Сегодня в учреждении был подписан договор о закупке с французской компанией на сумму около 20 млн леев. На его основании Агентство госуслуг закупит оборудование и специализированное программное обеспечение для персонализации удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств», — сообщили в агентстве.
Новые удостоверяющие личность документы, которые будут выдаваться уже осенью этого года, будут изготавливаться на основе новой поликарбонатной технологии и будут иметь более высокую степень защиты, пояснили в Агентстве госуслуг.