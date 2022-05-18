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В Молдове начнут выдавать паспорта и водительские права с повышенной степенью защиты

В Молдове начнут выдавать паспорта и водительские права с повышенной степенью защиты

Агентство государственных услуг Молдовы с осени начнет выдавать документы с повышенной степенью защиты.

Как уточнили в ведомстве, французская компания SELP признана победителем второй партии госзакупки, повторно объявленной в начале этого года Агентством государственных услуг. Это произошло после того, как контрольный орган при премьер-министре обнаружил ряд нарушений, связанных с тендером, инициированным бывшим руководством агентства, передает МОЛДПРЕС.

«Сегодня в учреждении был подписан договор о закупке с французской компанией на сумму около 20 млн леев. На его основании Агентство госуслуг закупит оборудование и специализированное программное обеспечение для персонализации удостоверяющих личность документов национальной паспортной системы, водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств», — сообщили в агентстве.

Новые удостоверяющие личность документы, которые будут выдаваться уже осенью этого года, будут изготавливаться на основе новой поликарбонатной технологии и будут иметь более высокую степень защиты, пояснили в Агентстве госуслуг.

moldpres.md
  • Сегодня, 07:56
  • DTV
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