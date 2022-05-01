21 мая, вечером житель Тирасполя с друзьями вышел подышать свежим воздухом на берег Днестра. Расположились в районе гребной базы. Вдруг один из них решил окунуться. Нырнул в воду, ударился головой о дно и потерял сознание.
Всплывшее тело увидели его товарищи и бросились на помощь. Очевидцы вызвали спасателей, милицию и скорую.
К моменту прибытия экстренных служб пострадавшего привели в чувства. Мужчина пояснил, что не чувствует ног и не может пошевелить телом. Его госпитализировали в реанимационное отделение РКБ, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Позже врачи диагностировали у 29-летнего пациента закрытый перелом пятого шейного позвонка, ушибы и ссадины.
Спасатели напоминают: сезон купания открывается с 1 июня. Именно с этого дня сотрудники ГУпЧС заступят на спасательные посты на отведённых для отдыха и проверенных участках.