Национальное агентство занятости в Молдове представило ТОП-100 самых высокооплачиваемых вакансий в республике за май 2022 года. На первом месте вакансия инженера-менеджера, ответственного за управление инцидентами кибербезопасности. Сотруднику, который займет эту должность, готовы предоставить зарплату до 49 500 леев в месяц.
Следующей по уровню оплаты является вакансия начальника финансово-экономического отдела в компании Verum Management SRL. Кандидат должен иметь экономическое образование и опыт работы. Предлагаемая зарплата – 40000-45000 леев в месяц, пишет bloknot-moldova.ru.
25 000 леев в месяц предлагается агроному в компании Sorforjar SRL в Флорештском районе. Кандидат должен иметь минимальный стаж и водительские права.
20 000 лей работодатели готовы платить сразу на нескольких предприятиях: консультанту в Asconi SRL, автомеханику в Dromas-Cons SRL, специалисту по тестированию программных приложений в Isight Partners SRL и сварщику в Mallconsbuilding SRL. Вакансии открыты в Кишиневе и Яловенском районе.
В 14 000 - 19 000 леев в месяц оценивается работа врачей-специалистов в Центральном военном клиническом госпитале в Кишиневе. От 15 000 до 18 000 леев – фтизиопульмонолога в Кантемирском районе.
15 000 - 18 000 леев – ставка директора компании Trox BR SRL в Бричанском районе. Также компания ищет начальника смены, контролера качества, технолога и швею на заработную плату от 4000 леев в месяц.
Ниже представлен подробный список всех высокооплачиваемых вакансий в мае месяце.