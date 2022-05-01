Еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен считает необходимым усовершенствовать механизмы реструктуризации долга для ряда африканских стран. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Урпилайнен отметила, что многие государства в Африке сталкиваются с огромными проблемами как в сфере продовольствия, так и в области энергетики и здравоохранения. "Мы должны работать вместе, чтобы найти решения для предоставления африканским странам большей финансовой свободы", - подчеркнула еврокомиссар, добавив, что долг этих стран растет. "Я думаю, что нам нужна реструктуризация долга", - констатировала она, передает ТАСС.
"Предыдущая процедура для этого настолько сложна, что многим государствам она не выгодна. Поэтому нам требуется новый, более простой подход к реструктуризации долга. И нам нужно больше ликвидности", - подытожила Урпилайнен. Вместе с тем она напомнила, что Международный валютный фонд уже представил предложение, в которое внесли свой вклад многие страны, включая Германию.
"Но мы должны сделать больше. Если мы не поможем странам-партнерам, это может дестабилизировать целые регионы. Голод и безысходность могут привести к серьезным потрясениям", - сказала Урпилайнен. Несмотря на то, что основное внимание, по ее словам, в настоящее время уделяется событиям на Украине, нельзя "повернуться спиной к остальному миру, особенно к глобальному Югу". "Мы должны расширить наши горизонты и мыслить масштабно", - заключила еврокомиссар.
19 мая глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль, выступая на организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности, заявила, что страны Африки сильнее других в мире страдают от нехватки продовольствия. В этой связи она призвала "семерку", Группу двадцати и Международный валютный фонд возобновить действие механизма отсрочки выплат по внешней задолженности. Это, по мнению министра, поможет бороться с продовольственным кризисом. Кроме того, Айсата Таль Саль выступила за перенос на пять лет сроков очередных выплат по долгам африканских государств.
В свою очередь министры финансов Группы семи в опубликованном 20 мая коммюнике призвали ускорить работу по погашению долгов или выделению кредитных линий МВФ и Всемирного банка ряду африканских стран. В частности, речь шла о Замбии, Чаде, Эфиопии.