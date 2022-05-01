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Еврокомиссар выступила за реструктуризацию долга для африканских стран

Еврокомиссар выступила за реструктуризацию долга для африканских стран

Еврокомиссар по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен считает необходимым усовершенствовать механизмы реструктуризации долга для ряда африканских стран. Такое мнение она высказала в опубликованном в понедельник интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Урпилайнен отметила, что многие государства в Африке сталкиваются с огромными проблемами как в сфере продовольствия, так и в области энергетики и здравоохранения. "Мы должны работать вместе, чтобы найти решения для предоставления африканским странам большей финансовой свободы", - подчеркнула еврокомиссар, добавив, что долг этих стран растет. "Я думаю, что нам нужна реструктуризация долга", - констатировала она, передает ТАСС.

"Предыдущая процедура для этого настолько сложна, что многим государствам она не выгодна. Поэтому нам требуется новый, более простой подход к реструктуризации долга. И нам нужно больше ликвидности", - подытожила Урпилайнен. Вместе с тем она напомнила, что Международный валютный фонд уже представил предложение, в которое внесли свой вклад многие страны, включая Германию.

"Но мы должны сделать больше. Если мы не поможем странам-партнерам, это может дестабилизировать целые регионы. Голод и безысходность могут привести к серьезным потрясениям", - сказала Урпилайнен. Несмотря на то, что основное внимание, по ее словам, в настоящее время уделяется событиям на Украине, нельзя "повернуться спиной к остальному миру, особенно к глобальному Югу". "Мы должны расширить наши горизонты и мыслить масштабно", - заключила еврокомиссар.

19 мая глава МИД Сенегала Айсата Таль Саль, выступая на организованной США министерской конференции по продовольственной безопасности, заявила, что страны Африки сильнее других в мире страдают от нехватки продовольствия. В этой связи она призвала "семерку", Группу двадцати и Международный валютный фонд возобновить действие механизма отсрочки выплат по внешней задолженности. Это, по мнению министра, поможет бороться с продовольственным кризисом. Кроме того, Айсата Таль Саль выступила за перенос на пять лет сроков очередных выплат по долгам африканских государств.

В свою очередь министры финансов Группы семи в опубликованном 20 мая коммюнике призвали ускорить работу по погашению долгов или выделению кредитных линий МВФ и Всемирного банка ряду африканских стран. В частности, речь шла о Замбии, Чаде, Эфиопии.
  • Сегодня, 06:35
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