"Милан" в воскресенье на выезде победил "Сассуоло" со счетом 3:0 в матче заключительного тура чемпионата Италии по футболу и впервые с 2011 года стал победителем турнира.
В составе "Милана" голы забили Оливье Жиру (17-я, 32-я минуты) и Франк Кессье (36).
"Милан" набрал 86 очков в 38 матчах и занял первое место в турнирной таблице, став 19-кратным чемпионом Италии. Второе место занял "Интер", победивший в заключительном туре "Сампдорию" со счетом 3:0 и набравший 84 очка. Третье место занял "Наполи" с 79 очками. В списке лучших бомбардиров лидирует нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, забивший 27 голов, в списке ассистентов - нападающий "Сассуоло" Доменико Берарди, сделавший 14 результативных передач. В текущем сезоне серии A осталось провести два матча - "Венеция" примет "Кальяри", а "Салернитана" на своем поле встретится с "Удинезе", передает ТАСС.
"Милан" догнал по количеству побед в чемпионате Италии "Интер", чаще побеждал только "Ювентус" (36 раз). В активе "Милана" также семь побед в Лиге чемпионов, пять - в Кубке Италии и Суперкубке УЕФА, семь - в Суперкубке Италии, одна - в клубном чемпионате мира. Для главного тренера "Милана" Стефано Пиоли это первый титул в тренерской карьере. В качестве игрока Пиоли в составе "Ювентуса" выигрывал чемпионат Италии в 1986 году, также на его счету победы в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке в 1985 году. Пиоли возглавил "Милан" в октябре 2019 года с контрактом до конца сезона-2019/20, команде удалось занять шестое место по итогам того чемпионата, что было лучшим результатом с 2013 года, после чего с Пиоли был подписан долгосрочный контракт.
Вратарь "Милана" Майк Меньян был признан лучшим голкипером сезона, лучшим защитником признали Глейсона Бремера из "Торино", лучшим полузащитником - Марцело Брозовича из "Интера", лучшим нападающим - Чиро Иммобиле из "Лацио". Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович является единственным в составе "Милана" игроком, побеждавшим с клубом в чемпионате в сезоне-2010/11, футболист стал пятикратным чемпионом Италии.
В следующем сезоне "Милан", "Интер", "Наполи" и "Ювентус", занявший четвертое место, сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. "Лацио" и "Рома", расположившиеся на пятом и шестом местах соответственно, выступят в групповом этапе Лиги Европы, "Фиорентина" заняла седьмое место и сыграет в квалификации Лиги конференций. "Венеция" и "Дженоа" покинули чемпионат Италии. По итогам заключительных двух матчей станет известна третья команда, покидающая высший дивизион чемпионата Италии.