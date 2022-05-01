В связи с увеличением потребления питьевой воды в весенне-летний сезон, на территории Приднестровья с 30 апреля по 30 сентября 2022 года включительно устанавливается специальный порядок использования централизованного питьевого водоснабжения.
Цель – рациональное использование питьевой воды предприятиями, организациями и населением на различные хозяйственные нужды в поливочный сезон.
Приказом министерства экономического развития предписывается ГУП «Водоснабжение и водоотведение»:
- разрешить потребителям производить полив огородов, дачных приусадебных участков с 22:00 до 5:00 часов;
- запретить отбор воды с уличных водоразборных колонок при помощи присоединений шлангами и другими трубопроводами;
- расчеты по оплате полива огородов, дачных и приусадебных участков производить на основании показаний приборов учета расхода воды, а при их отсутствии – по действующим нормам водопотребления на прочие нужды населения, утвержденных в установленном порядке;
- провести организационную работу по оповещению населения через средства массовой информации об упорядочении централизованного питьевого водоснабжения в весенне-летний период.