Центральная избирательная комиссия предложила внести изменения в ряд кодексов: Избирательный, Уголовный, Гражданский процессуальный и Кодекс об административных правонарушениях.
Как передает novostipmr.com ссылаясь на пресс-службу ведомства, прежде всего предлагается установить единое понятие «избиратель» как для тех, кто участвует в выборах, так и для участников референдума. Кроме того, определяются основания прекращения статуса кандидата и связанных с ним обязанностей и прав – непредоставление в установленный срок всех положенных для регистрации документов либо окончание избирательной кампании.
Ряд изменений направлен на упрощение избирательных процедур. Так, в подписных листах можно будет не указывать такие элементы адреса, как номер дома, квартиры или комнаты, если это не препятствует однозначному восприятию избирателя с учетом фактических особенностей адреса прописки или регистрации.
Кандидаты получат право не указывать в сведениях о своем имуществе общую площадь принадлежащей им недвижимости, если она не указана в правоустанавливающих документах. Избирательные комиссии смогут вносить досрочно проголосовавших сразу в список избирателей, что позволит сэкономить как время, так и средства, необходимые для печати специальных бланков для списков проголосовавших досрочно.
Вместе с тем предлагается установить уголовную ответственность за фальсификацию подписных листов. В соответствии с законопроектом, за подделку подписей избирателей либо за заверение заведомо поддельных подписей, если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору либо связаны с подкупом, насилием, уничтожением имущества или соответствующими угрозами, предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет или штраф в сумме от 5 000 до 8 000 расчетных уровней минимальной заработной платы.
При этом от уголовной ответственности будут освобождаться те, кто совершил такое деяние впервые и своевременно и добровольно сообщил об этом органам государственной власти или избирательным комиссиям. Как отмечают разработчики, такая мера будет способствовать гуманизации уголовного законодательства и одновременно профилактике совершения таких преступлений.