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Советская прививка поможет людям старше 42 лет не заразиться оспой обезьян

Советская прививка поможет людям старше 42 лет не заразиться оспой обезьян

Люди старше 42 лет, вероятно, не заразятся оспой обезьян даже при контакте с больными, рассказал замглавы комитета по здравоохранению Госдумы РФ Сергей Леонов РИА Новости. Как известно, до 1980 года в СССР делали вакцинацию от натуральной оспы.

По словам Леонова, симптомы обезьяньей оспы похожи на симптомы натуральной оспы. Однако оспа обезьян протекает легче, чем обычная, пишет mk.ru.

Натуральная оспа в начале 80-х годов XX века была признана побежденной благодаря вакцинации и после 1980 года вакцину от оспы перестали ставить. Еще за много лет до этого не фиксировались случаи заболевания.

Родившиеся до 80-го года, вероятнее всего, вакцинированы от натуральной оспы. Именно это предоставит им все шансы избежать обезьянью оспу. «Даже если они будут контактировать с больными», - подчеркнул Леонов.

Также замглавы комитета по здравоохранению отметил, что вакцинироваться от оспы обезьян с профессиональной точки зрения необходимо медикам.

Парламентарий не считает статистику на данный момент тревожной.
  • Сегодня, 19:35
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