Люди старше 42 лет, вероятно, не заразятся оспой обезьян даже при контакте с больными, рассказал замглавы комитета по здравоохранению Госдумы РФ Сергей Леонов РИА Новости. Как известно, до 1980 года в СССР делали вакцинацию от натуральной оспы.
По словам Леонова, симптомы обезьяньей оспы похожи на симптомы натуральной оспы. Однако оспа обезьян протекает легче, чем обычная, пишет mk.ru.
Натуральная оспа в начале 80-х годов XX века была признана побежденной благодаря вакцинации и после 1980 года вакцину от оспы перестали ставить. Еще за много лет до этого не фиксировались случаи заболевания.
Родившиеся до 80-го года, вероятнее всего, вакцинированы от натуральной оспы. Именно это предоставит им все шансы избежать обезьянью оспу. «Даже если они будут контактировать с больными», - подчеркнул Леонов.
Также замглавы комитета по здравоохранению отметил, что вакцинироваться от оспы обезьян с профессиональной точки зрения необходимо медикам.
Парламентарий не считает статистику на данный момент тревожной.