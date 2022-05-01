За минувшие выходные инспекторы ДПС Управления ГАИ МВД ПМР составили протокол по п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР на водителя, который в пьяном виде и без водительских прав сел за руль. Ему грозит штраф до 2760 рублей либо админарест на срок до 15 суток.
Ещё одного любителя поехать под хмельком сотрудники УГАИ привлекли к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Ему грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф в размере до 3680 рублей, передает пресс-центр МВД ПМР.
Такой же участи не избежать и двум нетрезвым водителям, которых задержали инспекторы ДПС ОГАИ Дубоссарского РОВД.
Ещё по одному факту выявили сотрудники ГАИ УВД г. Бендеры и Каменского РОВД.
Так, вечером 22 мая экипаж дорожно-патрульной службы бендерского УВД остановил Ford на ул. 8 Марта. За рулём находился молодой человек 2000 года рождения. Водительского удостоверения при себе у него не оказалось.
Милиционерам пояснил, что в автошколе не обучался, прав никогда не получал. Сотрудники ГАИ почувствовали от водителя запах алкоголя.
По результатам медосвидетельствования было установлено: житель г. Бендеры находился за рулём в нетрезвом виде. На 22-летнего парня составлен протокол по п.3 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях ПМР.