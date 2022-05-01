Сегодня утром, 24 мая, в Кишиневе, прокуроры совместно с НЦБК и СИБ провели обыски в доме экс-президента, почетного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Как сообщают в Генпрокуратуре, обыски проводят в рамках дела о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве родины и финансировании политической партии преступной организацией.
Обыски проводит Антикоррупционная прокуратура совместно с Наццентром борьбы с коррупцией и Службой информации и безопасности.
Обыски проводят и в других местах, в недвижимости, принадлежащей Додону через посредников.
«Также проводятся обыски в других местах, изучается недвижимое имущество, принадлежащее посредникам, в рамках уголовного дела, возбужденного по обоснованному подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 181/2 (принятие финансирования политической партии от преступной организации), ст. 337 (государственная измена) и ст. 330/2 (незаконное обогащение)», — заявила прокурор Мариана Керпек.
Напомним, что в публичном пространстве появилась видеозапись от 2019 года, сделанная в офисе ДПМ, на которой Влад Плахотнюк передал на тот момент президенту Игорю Додону пакет, в котором, предположительно, находились деньги.
Впоследствии ГП приняла решение о невозбуждении уголовного дела, отметив, что не знает, насколько правдива запись и при каких обстоятельствах она была сделана.