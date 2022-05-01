Приднестровцам предлагают поучаствовать в необычном конкурсе. Речь о Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Он станет уже 12-м по счёту и третьим, который проводят в онлайн-формате.
Организаторы – Союз пенсионеров России и Московский государственный гуманитарно-экономический университет.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Старшее поколение», цель – популяризация среди людей старшего возраста компьютерного обучения и освоения современных информационных технологий.
Финал чемпионата намечен на 30 июня, он пройдёт дистанционно в Москве. К участию в проекте приглашаются приднестровцы: мужчины (от 60 лет и старше) и женщины (от 55 лет и старше), готовые проверить свои силы по владению компьютерными технологиями.
Основных номинаций будет три:
«Смартфон – мир в кармане»; «Поисковая система "Яндекс"»; «Финансовая грамотность в цифровом пространстве». Все задания будут объединены двумя темами: «Сохранение национальных традиций России» и «Здоровье в старшем возрасте как основная ценность жизни».
Есть и специальные номинации: «Самый старший участник», «Самая старшая участница», «Лучший результат среди зрителей онлайн-трансляции» и другие. Традиционно в рамках финального этапа состоится конкурс «Виртуальный чемпион» для зрителей онлайн-трансляции соревнований.
Участники из Приднестровья будут соревноваться в рамках специальных номинаций «Лучшие результаты среди пенсионеров-соотечественников», а также «Лучший результат в командном первенстве». Ценные призы получат команда соотечественников, набравшая суммарно наибольшее количество баллов, а также финалисты, которые покажут наилучшие результаты в каждом из трёх туров чемпионата.
Подробную информацию, а также заявку участника для заполнения можно получить по электронной почте до 20 июня 2022 года: rossot.contact@yandex.ru.
По этому адресу необходимо также направить эссе, написанное в произвольной форме. Это рассказ о себе для заочного знакомства с участниками IT-турнира. В эссе можно ответить на вопросы о месте рождения и учёбы, о профессиональной деятельности, об увлечениях и о хобби, своей общественной деятельности, об использовании возможностей интернета в повседневной жизни и т. п.
Участниками чемпионата из-за рубежа могут быть соотечественники в пенсионном возрасте, проживающие за пределами России. В команде должно быть 4 человека (мужчины и женщины в равном количестве). Командное первенство проводится в случае наличия не менее 3 команд. Количество участников от страны в личном первенстве не ограничено.
Из-за пандемии IT-турнир проводится в онлайн-формате, с каждым годом привлекая всё больше участников. В прошлом году за места в финале боролись 10,3 тыс. россиян из почти 80 регионов России. На финишную прямую вышли 280 человек, включая соотечественников из Беларуси, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Египта, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии. novostipmr.com