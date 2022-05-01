Dnestr.TV

 
0

Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны

Захарова: заявления президента Молдавии о Дне Победы неуместны

Занятая президентом Молдовы Майей Санду позиция в отношении Великой Отечественной войны является тревожным сигналом, свидетельствующим об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как отметила дипломат, Санду, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".

"Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна. Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов", - констатировала Захарова.

Приводим полный текст комментария официального представителя МИД России Захаровой в связи с заявлением Президента Республики Молдова М.Санду по тематике Дня Победы:

"Обратили внимание на недружественные высказывания Президента Республики Молдова М.Санду, которые были сделаны 20 мая в интервью молдавским СМИ. Комментируя поступившее в ее адрес еще две недели назад послание Президента России по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава молдавского государства, в частности, заявила: «Нам не нужны поздравления, нам нужен мир».

Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна. Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов.

Торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. В Кишиневе шествие «Бессмертного полка» собрало около 30 тыс. чел. Массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге. Многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты - символа Победы, общей для всех народов бывшего СССР.

Занятая Президентом Молдавии позиция – весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях".
  • Сегодня, 08:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Стрельба у военных складов в районе села Колбасна ( обн ...
  • В Тирасполе произошло несколько взрывов здания МГБ
  • Госадминистрация опубликовала перечень укрытий в городе ...
  • О ситуации в Приднестровье. Молдавский СИБ призывает об ...
  • В посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрыв ...
  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • Совбез ПМР : Принято решение о введении в стране «красн ...
  • #ВсеЛюдиВсеРавны
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна