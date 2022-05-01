Занятая президентом Молдовы Майей Санду позиция в отношении Великой Отечественной войны является тревожным сигналом, свидетельствующим об отходе молдавского руководства от положительных тенденцией в отношениях с Россией.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Как отметила дипломат, Санду, комментируя в интервью молдавским СМИ поступившее в ее адрес послание президента России Владимира Путина по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявила: "Нам не нужны поздравления, нам нужен мир".
"Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна. Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов", - констатировала Захарова.
Приводим полный текст комментария официального представителя МИД России Захаровой в связи с заявлением Президента Республики Молдова М.Санду по тематике Дня Победы:
"Обратили внимание на недружественные высказывания Президента Республики Молдова М.Санду, которые были сделаны 20 мая в интервью молдавским СМИ. Комментируя поступившее в ее адрес еще две недели назад послание Президента России по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, глава молдавского государства, в частности, заявила: «Нам не нужны поздравления, нам нужен мир».
Неуместность подобных заявлений, граничащих с отсутствием элементарного такта, очевидна. Упомянутое поздравление было адресовано, прежде всего, гражданам Республики Молдова, ветеранам Великой Отечественной войны и их потомкам, которые чтут историю и героические свершения своих дедов и прадедов.
Торжественные мероприятия, прошедшие в Молдавии 9 мая, еще раз подтвердили, что народ страны помнит подвиги советских воинов и тружеников тыла, победивших фашизм. По всей Молдавии состоялись многотысячные акции с возложением цветов к мемориалам воинам-освободителям. В Кишиневе шествие «Бессмертного полка» собрало около 30 тыс. чел. Массовые празднества прошли в Бельцах, Вулканештах, Оргееве, Комрате, Кагуле, Чадыр-Лунге. Многие их участники игнорировали введенный властями запрет на ношение георгиевской ленты - символа Победы, общей для всех народов бывшего СССР.
Занятая Президентом Молдавии позиция – весьма тревожный сигнал, свидетельствующий о продолжающемся отходе молдавского руководства от накопленного позитива в российско-молдавских отношениях".