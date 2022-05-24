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Власти Молдовы помогли «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»

Власти Молдовы помогли «Молдовагазу» рассчитаться с «Газпромом»

Власти Молдовы распорядились о закупке резервного объема газа у «Молдовагаза», чтобы компания получила средства для погашения очередного месячного платежа «Газпрому», заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы в среду приняла решение о заключении договора между госпредприятием Energocom и компанией «Молдовагаз» на приобретение природного газа в объеме 24,5 миллионов кубометров по закупочной цене марта-апреля, сообщает eadaily.com.

«Мы создали резерв из неиспользованного в прежние месяцы газа, нам пришлось через Energocom его купить и спасти „Молдовагаз“, потому что дочка „Газпрома“ практически ничего не делает, чтобы решить проблему. Нельзя каждый раз приходить в правительство или просить людей расплатиться за газ побыстрее», — заявил Гросу в эфире телеканала Prime.

По его словам, благодаря этим действиям властей «Молдовагаз» сможет рассчитаться с «Газпромом» за очередной месяц. Однако сейчас страна ищет возможности заключить договора о поставках газа из альтернативных источников.

«Пока у нас не будет несколько альтернативных источников, придется решать проблему в ручном режиме. У нас есть время, но к следующей зиме нужно преодолеть эту проблему и не делать ставку на „Молдовагаз“, мы убедились, что этой компании нельзя доверять», — подчеркнул спикер.

«Газпром» и «Молдовагаз» 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. «Газпром» заявил, что с учетом ситуации в Молдове было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
eadaily.com
  • Сегодня, 08:10
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