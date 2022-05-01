Учебный центр тираспольского завода «Электромаш» совместно с Промышленно-строительным техникумом объявляют о наборе на профессиональное обучение по специальности «электрогазосварщик», сообщает electromash.ru
Бесплатное обучение проводится в рамках практико-ориентированной (дуальной) системы и длится 5 месяцев. В период обучения выплачивается стипендия в размере 2 000 рублей ПМР. Выпускникам гарантировано трудоустройство.
Предположительно, занятия начнутся с 15 июня 2022 года. Телефон для справок: 0 (533) 78-5-37.
Напомним, что дуальное образование в Приднестровье внедрено с 2018 года с целью обеспечения рынка труда востребованными кадрами среднего звена. Подготовка специалистов делится на два этапа. Теоретическую часть они получают на базе образовательной организации, а практическую – на рабочем месте. В реализации программы задействовано около 10 организаций среднего профессионального образования и несколько десятков предприятий.
С марта 2019 года на «Электромаше» открыт учебный центр, где готовят рабочие кадры для завода. Кроме электрогазосварщиков, сейчас на заводе набирают учебную группу станочников широкого профиля.
Кто такой электрогазосварщик? Электрогазосварщик это человек, умеющий с помощью сварочного аппарата соединять крупные металлические детали. Такая способность очень важна при строительстве:
нефтепроводов; газопроводов; мостов; промышленных объектов; систем отопления, канализаций, водопроводов, вентиляций. Также сварка требуется для сборки деталей судов, воздушного и наземного транспорта.