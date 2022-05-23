Два подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов учреждения заключили договора с Центром социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь о совместной деятельности по трудоустройству подростков в период летних каникул.
В ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и ГУ «Республиканский ботанический сад» с 1 июня по 28 августа ежемесячно временно будут трудоустроены по 10 ребят. Рабочая неделя для них установлена с понедельника по пятницу. Рабочий день – с 8.00 до 12.00, сообщается на сайте ведомства.
В Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства подростки будут заниматься прополкой делянок от мелкой сорной растительности, сбором овощей. В ботаническом саду ребятам предложат прополку газонов, рыхление клумб, сбор скошенной травы и мусора. За подростками будут закреплены ответственные работники-консультанты научно-исследовательского института и ботанического сада.