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Минсельхозприроды содействует летнему трудоустройству подростков

Минсельхозприроды содействует летнему трудоустройству подростков

Два подведомственных Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов учреждения заключили договора с Центром социального страхования и социальной защиты г. Тирасполь о совместной деятельности по трудоустройству подростков в период летних каникул.

В ГУ «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» и ГУ «Республиканский ботанический сад» с 1 июня по 28 августа ежемесячно временно будут трудоустроены по 10 ребят. Рабочая неделя для них установлена с понедельника по пятницу. Рабочий день – с 8.00 до 12.00, сообщается на сайте ведомства.

В Приднестровском научно-исследовательском институте сельского хозяйства подростки будут заниматься прополкой делянок от мелкой сорной растительности, сбором овощей. В ботаническом саду ребятам предложат прополку газонов, рыхление клумб, сбор скошенной травы и мусора. За подростками будут закреплены ответственные работники-консультанты научно-исследовательского института и ботанического сада.
  • Сегодня, 19:51
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